Milan-Empoli 1-0, Sconcerti: “Successo da squadra vera” | Serie A News

Il giornalista sportivo Mario Sconcerti ha commentato Milan-Empoli 1-0 sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola

"Non c’è mai stata davvero incertezza - il commento di Sconcerti sulla partita del Milan -. L’Empoli ha confermato di conoscere il calcio, ha schemi e velocità ma non per questi livelli. È poi vicina alla pace dei risultati, questo gli ha fatto perdere cattiveria, non vince dal 12 dicembre. Il piccolo vuoto al gusto della vittoria è venuto dalla mancanza del secondo gol milanista, ma non era una grande richiesta, il risultato non è mai stato in bilico".