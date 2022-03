Milan, Kalulu eroe del momento: il francese sbarca anche su Twitter

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha deciso la partita di 'San Siro' contro l'Empoli con un gran gol. Ed oggi si è iscritto a 'Twitter'!

In casa Milan l'eroe del momento è senza dubbio Pierre Kalulu . Il difensore francese, classe 2000 , ha infatti deciso la sfida di ieri sera a 'San Siro' contro l' Empoli con un gran gol al 19' .

Tre punti di fondamentale importanza per i rossoneri di Stefano Pioli. Oggi, forse per celebrare l'importanza del suo secondo gol con il Diavolo, il primo in questa stagione, Kalulu si è iscritto a 'Twitter'!