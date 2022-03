Milan-Empoli 1-0, Pioli: “Scudetto? All’ultima giornata” | Serie A News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha commentato Milan-Empoli 1-0 nel post-partita di 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni sulla gara

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Milan-Empoli 1-0, partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022, nel post di 'San Siro'. Tre punti importanti per i rossoneri, che, grazie al gol di Pierre Kalulu al 19', vanno a +5 sull'Inter e a +6 sul Napoli in attesa che le concorrenti giochino oggi la la loro gara.

Le dichiarazioni di Pioli dopo Milan-Empoli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola questa mattina, anche dal 'Corriere dello Sport'. «La classifica è stupenda - ha esordito il tecnico rossonero -. Sarebbe più regolare se tutti avessimo disputato lo stesso numero di partite ...».

«Fino a fine campionato, dobbiamo pensare che la prossima sarà sempre la partita più importante e che va sempre giocata al massimo. Quando pronuncerò la parola Scudetto? Solo all’ultima giornata (sorride, n.d.r.) - così Pioli dopo Milan-Empoli -. Nemmeno la Juventus è fuori dai giochi e io, in questo momento, non firmo per nulla. Tutte le gare che ci aspettano sono complicate. Sarà così anche a Cagliari».

Pioli ha poi proseguito nella sua disamina dopo Milan-Empoli. «Ad inizio secondo tempo abbiamo perso qualche pallone di troppo, c'era poco movimento. Questo non ci ha permesso di tenere alto il baricentro. Se vogliamo attaccare in avanti dobbiamo farlo tutti insieme. Se accorciamo come squadra siamo più pronti a rubare palla e ad essere più pericolosi. Ad ogni modo, non abbiamo dominato, ma abbiamo controllato bene l’incontro. Chiudere le partite sarebbe meglio, ma vincere gare così è importantissimo».

Il Milan, per la terza partita consecutiva, non ha subito reti. L'allenatore si è detto soddisfatto. «La fase difensiva è la cosa migliore che stiamo facendo. Lavoriamo tutti assieme per difendere la porta. C’è grande spirito di sacrificio, il merito è di tutta la squadra che si applica molto. Nel primo tempo forse potevamo fare un secondo gol, poi nel secondo tempo abbiamo lottato e sofferto come una grande squadra deve fare».

Infine, al termine di Milan-Empoli, Pioli ha voluto lodare le qualità del match-winner Kalulu, che ha segnato il suo primo gol in campionato in questa stagione. «Kalulu si sta meritando tutto questo. Ha lavorato con disponibilità e partecipazione, anche quando era meno coinvolto. Sono le soddisfazioni più grandi per giocatori e allenatore». Attacco, Milan pronto al gran colpo in Serie A: le news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI