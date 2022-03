Milan-Empoli 1-0, la moviola: “Gol rossonero regolare” | Serie A News

La moviola di Milan-Empoli 1-0, partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022. Nessun problema per l'arbitro Daniele Chiffi di Padova

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha analizzato la moviola di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 1-0 per il Diavolo. Voto 6,5 per l'arbitro del match, il signor Daniele Chiffi della sezione A.I.A. di Padova, che ha gestito una serata semplice nella maniera giusta e con attenzione.