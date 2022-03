Milan-Empoli 1-0, Kalulu è un titolare. Rinnovo pronto | Serie A News

Pierre Kalulu ha deciso Milan-Empoli con un bel sinistro a giro sul secondo palo. Presto rinnoverà il suo contratto con il club rossonero

Generalmente Kalulu si preoccupa di difendere la porta del Diavolo dagli attacchi avversari. Una specialità in cui, tra l'altro, è diventato sempre più abile e preciso. Ieri, però, si è superato, aggiungendo anche il suo secondo gol in maglia rossonera, il primo stagionale.

Un sinistro a giro da fuori area con cui Kalulu, il risolutore di Milan-Empoli, ha dato dimostrazione di altrettanta abilità e precisione come attaccante. Per il Milan di Stefano Pioli il classe 2000, ex Olympique Lione, è un titolare sempre più affidabile. Motivo per cui, presto, rinnoverà il proprio contratto con i rossoneri.