Milan-Empoli 1-0: “Il Diavolo non rallenta” | Serie A News

Il Milan batte l'Empoli per 1-0 a 'San Siro' grazie alla gemma di Pierre Kalulu. I rossoneri continuano la propria marcia: +5 sull'Inter

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 1-0 per il Diavolo ieri sera a 'San Siro'. Con questi tre punti, importanti, il Milan di Stefano Pioli si è portato (momentaneamente) a +5 sull'Inter ed a +6 sul Napoli.

Scaricando, di fatto, tutta la pressione su nerazzurri e partenopei. Mister Pioli, così, può tirare un sospiro di sollievo. Temeva l'Empoli di Aurelio Andreazzoli più della rimonta in classifica della Juventus. Visti gli scivoloni del suo Milan contro le provinciali, non si poteva di certo dare torto al tecnico rossonero.

Invece, in Milan-Empoli, il Diavolo non sbagliato. I quasi 49mila spettatori di 'San Siro' hanno potuto tirare un sospiro di sollievo soltanto al 95', ma poco importa. Il primo gol stagionale di Pierre Kalulu, primo in assoluto tra le mura amiche per il difensore francese classe 2000, ha inoltre contribuito a cancellare incubo di un'altra serata amara contro 'le piccole'.

Il risultato, in partite così, ha commentato il 'CorSera', è l'unica cosa che conta. Non è stato un Milan scintillante. I rossoneri hanno vinto con grande sofferenza, mostrando una difesa di ferro ma poco altro. Manovra lenta e poche occasioni da gol. In Milan-Empoli i rossoneri sono stati bravi a capitalizzare il gol segnato dopo 19' e bravi a difenderlo. Per lo Scudetto, questo, non può bastare. Si dovrà migliorare.

Nel primo tempo il Milan è stato padrone del campo, pur non riuscendo ad imprimere velocità alle sue azioni. I rossoneri hanno creato varie palle-gol con Alessandro Florenzi ed Olivier Giroud prima e dopo la rete di Kalulu, l'Empoli si è solo difeso. Nel secondo tempo, altra partite. Gli azzurri di Andreazzoli hanno alzato il loro baricentro, Mike Maignan si è superato su un colpo di testa angolato di Sebastiano Luperto.

Esaurito, però, l'effetto sorpresa, l'Empoli non è riuscito più ad essere incisivo. Il Milan non è stato capace di chiudere la gara ed i toscani di riaprirla. Alla fine, quindi, felicità soltanto per il Diavolo: avanti così, appuntamento sabato prossimo a Cagliari per i rossoneri. Attacco, Milan pronto al gran colpo in Serie A: le news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI