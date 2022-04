Milan da Elliott ad InvestCorp: viaggio nella palazzina di Mayfair

'La Gazzetta dello Sport', per seguire da vicino la trattativa della cessione del Milan da Elliott ad InvestCorp, si è recata a Londra

Daniele Triolo

Il Milan può essere ceduto da Elliott ad InvestCorp nei prossimi giorni. Pertanto, un giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' è si è recato a Londra per 'toccare con mano' a che punto fosse la trattativa. Il corrispondente della 'rosea' è stato nella palazzina di Mayfair, al 48 di Grosvenor Street, non distante dal lato est di Hyde Park.

La sede londinese di InvestCorp trasmette, a suo dire, la sensazione della ricchezza sin da subito. Alla domanda sulla possibile acquisizione del Milan da parte del fondo del Bahrein, la risposta è "argomento strettamente confidenziale". I potenziali, nuovi investitori del club rossonero, a differenza di Yonghong Li nel 2017, sembrano essere stabili e solidi.

Questa palazzina a Londra ospita semplicemente una parte degli uffici del fondo, che ha sedi anche negli Stati Uniti d'America, in Arabia Saudita, in Qatar, in India, in Cina ed a Singapore. Il collega della 'rosea' non è stato fortunato. Non si è imbattuto in Mohammed Al Ardhi, Presidente operativo di InvestCorp dal 2015, che sta seguendo in prima persona la trattativa con Elliott.

C'è sempre movimento, in fin dei conti, tra le varie sedi e, dunque, anche Al Ardhi è impegnato in molteplici attività. In pochi anni ha fatto crescere in modo esponenziale i soldi gestiti dagli investitori del fondo InvestCorp, da 10 a 40 miliardi di dollari. Ma che differenza c'è, per esempio, tra i fondi che hanno acquistato PSG e Manchester City e quello intenzionato a rilevare il Milan da Elliott?

Nei primi casi, c'è la chiara presenza di uno stato (Qatar per il PSG, Abu Dhabi per il City) e di una persona (Nasser Al-Khelaïfi e Mansur Al Nahyan). InvestCorp, invece, pur essendo nato in Bahrein, dove mantiene la sede centrale, è in fondo globale e, a quanto sembra, Al Ardhi non sembra intenzionato ad occuparsi direttamente del Milan.

Il club rossonero, così come accadde in passato per Gucci, è stato scelto da InvestCorp per l'importanza planetaria del suo brand. L'attenzione sarà rivolta ai mercati stranieri, in particolare mediorientale, asiatico e americano. Dalla palazzina di Mayfair, dunque, nasce il nuovo viaggio di un Milan che punta all'espansione ed a ritrovare il ruolo di club leader in Italia ed in Europa. Milan, due top player dalla Bundesliga? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI