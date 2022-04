Cessione Milan, Elliott vuole tenere una quota del club: il motivo

Il fondo Elliott è in trattativa con InvestCorp per la cessione del Milan. L'hedge fund della famiglia Singer vorrebbe tenere però una quota

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della trattativa in esclusiva tra Elliott ed InvestCorp per la cessione delle quote di maggioranza del Milan al fondo del Bahrein. Specificando come al momento l'hedge fund della famiglia Singer voglia tenere una quota di minoranza del club rossonero.

Questo perché Elliott attenderebbe il via libera da parte del Comune di Milano sulla realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter. Il quale dovrebbe arrivare dopo il termine del dibattito pubblico previsto per legge e comunque entro la fine di quest'anno 2022.

Soltanto a quel punto Elliott venderebbe ad InvestCorp anche l'ultimo 'segmento' di Milan. Ovviamente, con il sì allo stadio, lo farebbe ad un prezzo ancora superiore rispetto la cifra concordata per il pacchetto di maggioranza del club rossonero. Contestualmente, InvestCorp entrerebbe in totale possesso del Milan solo una volta ottenuta la certezza di poter gestire uno stadio moderno, dotato dei requisiti necessari per massimizzare i ricavi.

Ovvero come accade in tutte le più grandi squadre europee. Un'operazione, di fatto, 'win-win' per entrambi. Questo accordo 'in due tempi', secondo il quotidiano torinese, spiegherebbe perché i numeri dell'affare oscillerebbero tra il miliardo di euro ed una cifra superiore a 1,1 miliardi di euro.

Potrebbe dunque dipendere da questo sistema di valutazione superiore legata alla successiva cessione della quota di minoranza del Milan da Elliott ad InvestCorp. Intanto, gli acquirenti mediorientali stanno approfondendo la questione del veicolo con cui perfezionare l'acquisizione del club di Via Aldo Rossi.

Tale strumento potrebbe anche non riflettere alla perfezione la composizione azionaria di InvestCorp, privilegiando, magari, chi intende puntare maggiormente sul Milan tra gli investitori del fondo del Bahrein. Attualmente, la CP Holdings Limited detiene il 47,6% del fondo: ha base alle Isole Cayman ed è formata da 67 azionisti del Golfo e 190 dipendenti o ex dipendenti di InvestCorp.

Quindi, con il 20%, c'è Mubadala, fondo sovrano di Abu Dhabi, e Konoz Securities con il 10%. In questa compagine potrebbero trovarsi tante imprese che contribuirebbero ad aumentare i ricavi del Milan con nuove sponsorizzazioni. Così facendo, si potrebbe investire sulla squadra per riportarla ai fasti di un tempo anche in Champions League. Milan, due top player dalla Bundesliga? Le ultime news di mercato >>>

