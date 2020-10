Milan, Duarte torna a disposizione: è negativo al CoVid_19

Milan, torna Duarte: ha smaltito il coronavirus

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Léo Duarte, classe 1996, difensore brasiliano del Milan, è guarito dal CoVid_19 e ha ripreso ad allenarsi con la squadra di Stefano Pioli. Lo ha ricordato il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Dopo quasi un mese di quarantena, dunque, Duarte è risultato negativo al coronavirus dopo gli ultimi due tamponi e ha potuto aggregarsi nuovamente al gruppo rossonero. Un’arma in più per il Milan di Pioli che, in questo periodo, è stato davvero molto corto nel reparto difensivo. MILAN, SEI LA PIÙ GIOVANE SQUADRA IN EUROPA: ECCO LA CLASSIFICA >>>