Milan, domani rientra Ibrahimovic: in campo a metà gennaio | News

Milan, ecco il programma di Zlatan Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, avrebbe dovuto giocare contro Sassuolo e Lazio, ultime due gare del Milan nel 2020. Il bomber di Malmö, infatti, aveva perfettamente recuperato dalla lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Nel corso dell’ultimo allenamento prima del match di Reggio Emilia, però, Ibrahimovic si è procurato una soffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro. Posticipando, di fatto, il suo rientro in campo al nuovo anno. ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Ibra, volato in questi giorni in Svezia per passare le vacanze di Natale in famiglia.

Ibrahimovic tornerà domani da Stoccolma e, per il momento, a Milanello non sono previste visite particolari per accertarsi delle condizioni del suo polpaccio. Al Milan aspetterebbero in campo Ibrahimovic per metà gennaio. Sono da escludere, per la ‘rosea‘, recuperi-lampo per la sfida contro la Juventus, in programma nel giorno dell’Epifania a ‘San Siro‘.

La parola d’ordine è ‘prudenza‘. Il Milan non vuole affrettare il rientro in campo di Zlatan, per evitare ulteriori problemi nel prosieguo della stagione. D’altronde, anche senza lo svedese la squadra di Stefano Pioli ha continuato a rendere ed a vincere. Calciomercato Milan, avanza il jolly Mohamed Simakan. Vai alla news >>>