Milan, dirigenza a Milanello: strigliata al gruppo. Dettagli e retroscena

La dirigenza del Milan avrebbe fatto visita alla squadra a Milanello per strigliare il gruppo in vista del derby: ecco i dettagli

Dopo la pessima figura contro la Dinamo Zagabria , la dirigenza del Milan si sarebbe recata a Milanello per parlare con il gruppo. A rivelarlo è il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina. Secondo quanto riferito, infatti, Zlatan Ibrahimovic insieme a Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani avrebbero fatto visita alla squadra all'indomani della sconfitta di Champions League . Tema centrale dell'intervento, chiaramente, la richiesta di reazione già nel derby contro l' Inter rispetto ad una prestazione al di sotto del livello di accettazione, soprattutto considerato l'avversario e quello che c'era in palio.

Nonostante ciò, comunque, la dirigenza ha ribadito la propria fiducia alla squadra ed anche al tecnico Sérgio Conceicao. Con quest'ultimo c'è stato un colloquio a parte per parlare anche del mercato e coordinarsi sulle mosse di questi ultimi giorni della finestra invernale. Non c'era stato invece alcun discorso nello spogliatoio a Zagabria, a quello ci aveva pensato lo stesso tecnico lusitano, come rivela la 'Rosea'. Insomma una visita dovuta in cui comunque la dirigenza si è fatta sentire, ma non si sono rovesciati di certo i tavoli.