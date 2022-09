Milan-Dinamo, Pioli: “Occasione per la scossa” | Champions League News

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato ieri in conferenza stampa a Milanello la sfida Milan-Dinamo Zagabria , partita della 2^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 . Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport'.

«Se giochiamo ad alto livello, Italia o Europa per noi fa poca differenza: al massimo delle nostre potenzialità, tecniche e mentali, abbiamo sempre buone possibilità di vincere», ha detto Pioli su Milan-Dinamo Zagabria. Scelte di formazione un po' obbligate quelle dei rossoneri, visto che Rafael Leão , squalificato in campionato, giocherà sicuramente con Olivier Giroud che sta facendo gli straordinari.

Peccato, però, per le assenze che hanno impedito a Pioli, per Milan-Dinamo Zagabria, di far ruotare i suoi uomini, soprattutto tra trequarti ed attacco. «Abbiamo recuperato Rade Krunić e ne sono felice. Siamo dispiaciuti per Divock Origi, ma resto assolutamente convinto delle sue qualità. Speriamo di riaverlo subito dopo la sosta».