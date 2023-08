Milan, dietro non sei perfetto: fase difensiva da rivedere

Milan, le nuove strategie di gioco sono un'arma a doppio taglio — Per quello che riguarda la fase offensiva la strategia di Pioli, secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttosport è quella di sfruttare le ali. Infatti queste ultime dovrebbero accentrarsi quando i rossoneri hanno il possesso palla per dare più spazio agli interni di centrocampo sulle fasce; inoltre i terzini devono accompagnare l'azione stringendo il campo verso la posizione del regista. Un dato rilevante è il fatto che un terzino (quasi sempre quello destro) deve rimanere in difesa per la copertura di eventuali contropiedi in caso di perdita del possesso.

I rossoneri in queste partite hanno accentuato il pressing alto, già utilizzato molto negli scorsi anni, ma ora sembra ancor più vivace ed aggressivo. Infatti, attraverso tale disposizione, risulta complicato per l'avversario impostare un'azione palla a terra e sembrerebbe quindi necessario giocare palla lunga. L'atteggiamento denotato da tale aggressività risulta efficace in fase offensiva ma rischioso per quello che riguarda la difesa. Infatti il Milan ha quasi sempre preso gol in queste amichevoli estive (tranne contro il Lumezzane e l'Etoile du Sahel) ed è forse giunto il momento di trovare un nuovo centrale di difesa.

Uno dei problemi più grandi dei rossoneri è proprio quello di avere a disposizione pochi difensori centrali affidabili. Infatti lo stesso Simon Kjaer sembra ormai l'ombra di sé stesso. Diversi gli errori del danese che hanno chiarito alla società l'importanza di intervenire sul mercato per un nuovo centrale. Gli altri sarebbero Thiaw, Tomori e Kalulu ma bisogna tener conto che quest'ultimo è impiegato spesso come terzino.

In lontananza si intravede un bagliore di speranza. Si tratta di un giovane 17enne che si sta dimostrando un buon centrale e terzino sinistro. Si tratta di Davide Bartesaghi che potrebbe far sperare bene Pioli per il futuro del suo Milan. Intanto la società rimane affacciata sul calciomercato per cercare un nuovo rimpiazzo per Kjaer e per assegnare al proprio allenatore un ultimo rinforzo decisivo.