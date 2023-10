Milan, ritrovata la solidità in difesa: Tomori muro rossonero

Nella giornata di ieri il Milan ha ottenuto il suo secondo pareggio in Champions League nelle prime due partite giocate. Dopo il Newcastle , questa volta l'avversario è stato il Borussia Dortmund , ma anche in questo caso il match è terminato a reti bianche, sebbene lo 0-0 , per le occasioni create, forse è un po' bugiardo.

'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, ha focalizzato l'attenzione sulla ritrovata solidità difensiva del Milan. Se è vero che Stefano Pioli dovrà trovare una soluzione per la sterilità offensiva (in Champions i rossoneri non segnanto da 360'), oer quanto riguarda il reparto arretrato può dormire sonni tranquilli.