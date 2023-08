Milan, tra difesa e attacco: i ‘problemi’ di Pioli in vista del Bologna

Milan, i 'problemi' di Pioli

Il Milan, si legge, a pochi giorni dalla partenza della Serie A, ha meno certezze delle rivali: il centrocampo è tutto nuovo, Giroud va per i 37 e la difesa non sta garantendo sicurezza. In attacco, però, i rossoneri hanno grande potenziale. Il primo problema in difesa dove il Milan ha subito già parecchi gol con un Tomori sembrato fuori forma. A 11 giorni dalla prima di campionato, ci sono meccanismi da mandare a memoria e una condizione da migliorare. Il secondo problema riguarda l'attacco: il Milan ha segnato solo un gol su azione, la bomba di Romero contro il Real. Al momento mancano le reti dell'attacco. Pioli ha pochi giorni per risolvere la questione, e il Bologna si avvicina. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Messias a un passo dal Genoa