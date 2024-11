Milan, con quale coppia difensiva si vince? Fonseca deve decidere

Il Milan non riesce a trovare la continuità in campionato e in Serie A, anche per colpa dei molti gol subiti dalla difesa rossonera. Paulo Fonseca ha cambiato molto interpreti al centro del suo reparto. Con quale coppia ha vinto di più? Ecco i numeri.

Milan, in difesa si cerca equilibrio: chi gioca al centro? Ecco i punti delle varie coppie

Come ricorda 'Il Corriere dello Sport' sono state cinque le coppie difensive diverse usate da Fonseca per il suo Milan. Quella più utilizzata è formata da Gabbia e Tomori, su cui Fonseca ha puntato per ben cinque volte. L'italiano e l'inglese insieme hanno portato al Milan 9 punti su 15 a disposizione, con tre vittorie e due sconfitte e nessun pareggio con loro due in campo da titolari. Dopo il KO di Gabbia, Fonseca ha cambiato nelle ultime gare, puntando su Pavlovic e Thiaw: seconda coppia più utilizzata con quattro partite e sette punti conquistati, frutto di due vittorie un pareggio e una sconfitta. L'allenatore portoghese ha poi usato il duo Pavlovic-Tomori per tre volte con un solo punto conquistato. Con Tomori-Thiaw quattro punti in due uscite stagionali tra cui la vittoria contro il Real Madrid. Infine la quinta coppia utilizzata da Fonseca è quella formata da Pavlovic-Gabbia: usata una volta nella vittoria con il Venezia.