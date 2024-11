Brambati: “Scudetto? Non escludo il Milan. Ma con Fonseca non può…”

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Paulo Fonseca : "Scudetto? Siamo solo all'inizio, poi piano piano già a inizio del girone di ritorno si vedranno 2-3 squadre che prenderanno il largo. Non escludo neanche il Milan, che deve risolvere il problema difensivo. Non sono così convinto che possa risolverlo con Fonseca, e questo è un allarme".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "Ma è una squadra di grandissima qualità e deve per forza venire fuori. Dovrebbe stare più avanti secondo me. Non mi aspettavo di vedere lì Lazio e Fiorentina, l'Atalanta è un punto di domanda e potrebbe essere una sorpresa". LEGGI ANCHE: Milan, Musah per la svolta in difesa? Le parole di Fonseca molto significative: e col Real... >>>