De Ketelaere rincorre il Milan: vola a Dubai per svoltare subito

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, male ai Mondiali in Qatar: solo 15' giocati. Lavorerà in ritiro con Stefano Pioli per ritrovarsi

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan che sta vivendo mesi piuttosto grigi. Un periodo che gli ha tolto il sorriso sfoggiato la scorsa estate, in occasione del trasferimento dal Bruges in rossonero per 35 milioni di euro al termine di una trattativa lunga ed estenuante.

Questo perché De Ketelaere, tra Milan e Nazionale, non è riuscito a lasciare il segno. In rossonero ha vissuto una prima parte di stagione da comprimario, con un assist all'attivo a fine agosto e sole 5 presenze da titolare in campionato. I suoi Mondiali in Qatar con il Belgio, poi, si sono chiusi - clamorosamente - alla fase a gironi.

Milan, De Ketelaere male anche ai Mondiali in Qatar — Per CDK, oltretutto, appena 15' in occasione della sconfitta per 0-2 contro il Marocco e basta. Non è stata, insomma, di certo una rassegna iridata memorabile per il classe 2001. Un'esperienza che non ha dunque contribuito a svegliare il giocatore dal torpore nel quale è piombato in questa stagione.

Al Milan, ha commentato la 'rosea', speravano di riabbracciare un altro De Ketelaere, magari più smaliziato, ispirato e rinvigorito. Invece l'effetto Qatar su di lui non c'è stato. Il Milan lo attenderà a lungo ma, se rilancio sarà, dovrà materializzarsi in maglia rossonera. Motivo per cui raggiungerà i compagni nel ritiro di Dubai (o magari anche prima) dopo qualche giorno di riposo.

De Ketelaere è rientrato in Belgio giovedì notte insieme ai 'Diavoli Rossi'. Rimarrà a casa per un po', staccando mentalmente. Poi si presenterà con la squadra a Dubai, aggregandosi in corsa, uno o due giorni dopo l'arrivo dei suoi compagni negli Emirati Arabi Uniti. Salvo, ovviamente, sorprese. Non è da escludere che CDK anticipi il suo ritorno, presentandosi agli ordini di Stefano Pioli a Milanello la prossima settimana.

Potrebbe andare subito a Milanello, poi volare a Dubai — Dipenderà da lui e dalle sue sensazioni. Il Milan non intende fare pressioni sul giocatore. Ora, sarebbe ancora più controproducente. Da Paolo Maldini al tecnico Pioli, ad ogni modo, restano tutti convinti che puntando su De Ketelaere hanno puntato sul talento giusto. È soltanto da ritrovare, ha bisogno di tempo, così come è stato per Rafael Leão e Sandro Tonali negli anni precedenti.

Certo, anche il giovane belga dovrà affrettarsi. L'ombra di Hakim Ziyech, sul mercato, incombe e se il Diavolo vorrà rosicchiare punti al Napoli in vetta alla classifica di Serie A e giocarsela al meglio contro il Tottenham negli ottavi di Champions League, servirà l'apporto di tutti. Anche di un De Ketelaere al top della sua forma. Mercato Milan, Schira rivela: "Doveva arrivare, ma ...". Ecco il nome >>>