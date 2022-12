Calciomercato Milan – Ziyech minaccia De Ketelaere: è un’ipotesi viva

Hakim Ziyech resta un obiettivo del Milan per il calciomercato invernale (a determinate condizioni). Il belga rischia di non avere più spazio

Daniele Triolo

Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea, è un concreto obiettivo del Milan per il calciomercato di gennaio 2023 e 'minaccia' il posto in squadra di Charles De Ketelaere. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan, Diavolo sempre vigile su Ziyech — A differenza del belga, appena 15' in campo in tre partite nel flop del suo Belgio ai Mondiali in Qatar, Ziyech sta brillando nella rassegna iridata. È il leader del Marocco del Commissario Tecnico Hoalid Regragui, approdato agli ottavi di finale superando - da capolista - il girone dov'erano inseriti gli stessi 'Diavoli Rossi' e la Croazia.

Il classe 1993 è già entrato, come noto, da tempo nei radar rossoneri. Aggiungere qualità sulla trequarti della formazione di Stefano Pioli è tra gli obiettivi del Milan per il calciomercato di gennaio. A patto, però, che Ziyech si riduca sensibilmente l'ingaggio e che arrivi in prestito con diritto di riscatto.

Ziyech e CDK, rivali ai Mondiali e presto anche a Milanello? — Ziyech-Milan resta un'ipotesi sempre viva, giacché l'ex Ajax, a Londra, non gioca e vorrebbe cambiare aria. Ziyech e De Ketelaere si sono recentemente incrociati ai Mondiali, nel quarto d'ora giocato da CDK in occasione di Belgio-Marocco 0-2. Presto il mercato potrebbe portare i due a giocarsi un posto in squadra nel Milan. Mendes propone un'alternativa a Ziyech: le ultime di mercato >>>