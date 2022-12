Milan, la conferma dai Mondiali: De Ketelaere è un incompiuto

Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, sperava nella vetrina dei Mondiali in Qatar per rilanciarsi. Ma così, decisamente, non è stato

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, apertamente, parla di 'nuovo flop' per l'avventura di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, ai Mondiali in Qatar. Da oltre otto mesi, ha evidenziato il quotidiano romano, il belga non lascia tracce di sé sotto porta: l'appuntamento con il gol, e con la sua ripresa, ora è rinviato al 2023. Ma l'involuzione del fantasista classe 2001 ha acceso parecchi interrogativi.

Milan, De Ketelaere è sparito anche in Nazionale — Nella speranza, poi, che la sua triste parentesi in Qatar non lo abbia immalinconito ulteriormente. I suoi Mondiali, così come per tutta il Belgio di Roberto Martínez, è stato un buco nell'acqua. E lui, CDK, che dovrebbe essere il nuovo che avanza, com'è accaduto nella prima parte di questa stagione con il Milan, ha fatto da semplice comparsa e basta. Senza lasciare il segno in alcun modo sui destini dei 'Diavoli Rossi'.

L'ultimo gol ufficiale di De Ketelaere risale al 1° aprile 2022. Nel primo scorcio di stagione con il Milan, a fronte dei 35 milioni di euro spesi per strapparlo al Bruges dopo una trattativa estenuante, è arrivato un solo assist, il 27 agosto 2022 in Milan-Bologna 2-0. L'auspicio era che ai Mondiali in Qatar potessero farlo rinvigorire. Invece, in tre partite del girone, prima dell'eliminazione - cocente - dei suoi, CDK ha giocato appena 15' in Belgio-Marocco 0-2 domenica scorsa. E stop.

Dalla panchina con il Diavolo a quella con i Diavoli Rossi — Secondo il 'Corriere dello Sport', dunque, il Milan prende atto di quanto De Ketelaere sia un incompiuto. Ma questo già lo si stava evincendo in rossonero, visto che mister Stefano Pioli, in 15 turni di campionato disputati, soltanto in 5 circostanze gli ha assegnato una maglia da titolare. L'ultima istantanea rossonera del 2022 era stata la panchina, per 90', in Milan-Fiorentina e i Mondiali non lo hanno di certo risollevato.

De Ketelaere, ha concluso il quotidiano romano, è un talento malinconico che, ora, cerca rivincite. Ammesso che, da gennaio 2023, ci sia ancora tanto spazio per lui in formazione visti i 'rumors' di mercato sulle mosse di Paolo Maldini e Frederic Massara su Hakim Ziyech del Chelsea. Mendes propone un'alternativa a Ziyech: le ultime di mercato >>>