"Sboccerà anche lui come De Bruyne dopo un anno sofferto nella nuova squadra? - si è domandato l'esperto collega della 'rosea' -. Come Cesare Casadei, come Sandro Tonali, come Rafael Leão? Non c’è algoritmo che possa prevedere se e quando un giovane calciatore uscirà dal bozzolo per diventare farfalla". Milan, c'è una "trattativa a buon punto" >>>