Milan, è D’Ottavio il nuovo direttore sportivo: lo portò Mirabelli

Antonio D'Ottavio è il nuovo direttore sportivo del Milan. Il Diavolo, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, riempie, dal punto di vista burocratico, dunque, la casella rimasta vuota dopo l'addio a Frederic Massara. La figura di D'Ottavio, però, non è assimilabile a quella dell'ex D.S. del club di Via Aldo Rossi.