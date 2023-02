Milan, il crollo parte dall’estate: i motivi della caduta del Diavolo

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, è da ricordare come il Milan abbia perso alcuni baluardi dello spogliatoio e non sia riuscito a sostituirli con gli obiettivi primari. Sven Botman, Renato Sanches ed Enzo Fernandez hanno scelto altre spiagge, i rossoneri si sono trovati con Malick Thiaw e Aster Vranckx.