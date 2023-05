Milan, nessun problema per Tomori: mercoledì mancherà per squalifica

Fikayo Tomori, uscito nell'intervallo di Roma-Milan, ha rimediato soltanto una contusione. Mancherà, però, mercoledì contro la Cremonese

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato delle condizioni di Fikayo Tomori, difensore del Milan, uscito sabato pomeriggio nell'intervallo del match dello stadio 'Olimpico' contro la Roma per una forte contusione rimediata alla coscia destra.

Milan-Cremonese, out Tomori. Ma solo per squalifica — Nulla di grave, per fortuna, per Tomori. Il centrale inglese, classe 1997, salterà comunque Milan-Cremonese, partita prevista per mercoledì 3 maggio, alle ore 21:00, a 'San Siro', poiché squalificato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A dopo l'ammonizione rimediata contro i giallorossi.

In difesa, poi, per il match contro i grigiorossi di Davide Ballardini, sull'orlo della retrocessione in Serie B, possibile turno di riposo per Simon Kjær. Si va verso la coppia composta da Pierre Kalulu e Malick Thiaw nel cuore della retroguardia rossonera. Anche in attacco possibile turnover.

Possibile turnover in difesa e in attacco per mercoledì — Mister Stefano Pioli, infatti, potrebbe far giocare uno tra Ante Rebić e Divock Origi al posto di Olivier Giroud. Si capirà qualcosa in più nei prossimi allenamenti di oggi e domani. Mercato Milan, il prescelto per l'attacco >>>