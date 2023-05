Milan-Cremonese, la probabile formazione: Thiaw al posto di Tomori

Mercoledì 3 maggio , alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Cremonese , partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023 . Il Diavolo di Stefano Pioli , che in classifica ha 57 punti come Inter e Roma , è chiamato a tornare alla vittoria dopo l'ultimo pareggio dello stadio 'Olimpico'.

Milan-Cremonese, Thiaw in difesa con Kalulu

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola è probabile che in Milan-Cremonese il tecnico rossonero faccia qualche cambio nell'undici iniziale, tra turnover e squalifiche. Come quella di Fikayo Tomori, che, uscito per una contusione nell'intervallo di Roma-Milan 1-1, aveva rimediato un'ammonizione pesante poiché diffidato.