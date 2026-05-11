Condò: "Il centravanti continua ad essere il vuoto più cosmico del Milan"

"Anche dopo il k.o. di ieri con l’Atalanta, bellissima fino all’80’, ad Allegri rimane una chance estrema di posto Champions, legata al vantaggio sulla Roma negli scontri diretti: se vince le ultime due partite, Genoa fuori e Cagliari in casa, il Milan passa. La residua speranza è legata agli ultimi dieci minuti di ieri, nei quali la squadra si è finalmente ribellata a un destino che pareva ineluttabile, e con gambe e coraggio ha sfiorato una spettacolare rimonta. Resta il fatto che sin lì era parsa sui cerchioni, e che delle ultime otto gare ne ha perse cinque. Un incubo. Come spesso succede quando le energie stanno scemando, e il peso di una stagione intera si fa sentire, l’accessorio risolutivo diventa la valigia del centravanti, e questo continua a essere il vuoto più cosmico del Milan", ha sottolineato il giornalista sportivo.