Milan, Condò: “De Ketelaere da Real Madrid. Baciato dalla freddezza”

"La risalita della linea dei sedici metri di De Ketelaere è stata l’attesa di un’opportunità, di una finestrella di tiro, di un pertugio come quando in metropolitana l’incrocio dei treni spalanca per un attimo la visuale sulla banchina opposta, ma è un attimo soltanto, lì c’è la donna della tua vita, se non la scorgi non la incontrerai più. Charles l’ha vista, e non l’ha mollata. Non molla niente quest’anno l’Atalanta, che sa di essere giunta al culmine della lunga scalata, e che la vita è adesso: i precedenti delle squadre capaci di strisce a 11 (o superiori) sono in larga parte gloriosi. Passata la tagliola dell’Empoli comincia ora un ciclo di scontri diretti, con Lazio, Juve e Napoli inframezzate dalla Supercoppa. Se c’era un modo per presentarsi a corte in smoking, l’Atalanta l’ha trovato".