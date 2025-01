Milan, ecco i nuovi leader di Conceicao? Due conferme e una sorpresa

'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, ha parlato anche dei leader del Milan di Sergio Conceicao . Il primo è Pulisic . Una leadership silenziosa. L'altro leader emerso forte e chiaro nella notte di Riyad è Mike Maignan : è stato il primo capitano della nuova gestione e la sensazione è che di partite con la fascia al braccio ne giocherà parecchie. Il portiere del Milan è un trascinatore, Potrebbe essere il frontman del nuovo Milan. Un altro leader è sembrato Bennacer . Le immagini della squadra riunita in cerchio e lui che arringa i compagni hanno fatto il giro del mondo, sorprendendo anche.

«Ragazzi, recuperiamo bene, abbiamo una finale ora. Contro la Juve abbiamo meritato, nel secondo tempo abbiamo cambiato la partita. Guardatevi, guardatevi. Tre giorni. Ragazzi, recuperiamo, facciamo le cose per bene. Una finale non conta come si gioca: una finale si vince, è un trofeo». Questo il discorso del centrocampista che deve ancora tornare in forma fisica dopo il lungo ko. Maignan, Bennacer e Pulisic potrebbero essere i leader del nuovo Milan di Conceicao.