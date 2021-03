Milan, con Krunic e Dalot sono 15 i marcatori stagionali | News

Milan: una cooperativa del gol per Stefano Pioli

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come, con i gol di Rade Krunic e Diogo Dalot a Verona, entrambi i calciatori hanno raggiunto Davide Calabria a quota 2 nella classifica marcatori stagionale del Milan.

Ma non è tutto. Perché Krunic e Dalot, con le loro reti in casa dell’Hellas di Ivan Jurić, sono diventati il 14° ed il 15° marcatore del Milan nella Serie A 2020-2021.

Soltanto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, con 16 uomini in totale, ha spedito più giocatori in rete in questa stagione in campionato. Intanto il Milan vuole comprare l’erede di Messi! Vai alla news >>>