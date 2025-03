Milan-Como, la moviola: “Marchetti ci i mette del suo”. Ecco i casi

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina valuta l'operato dell'arbitro Marchetti. Ecco la moviola della partita Milan-Como 2-1

Milan-Como 2-1, una partita tutto sommato corretta nei novanta minuti. Nonostante questo sono arrivati due rossi ai danni degli ospiti (Alli e Fabregas). Non solo, polemiche per il gol annullato sempre al Como nella ripresa. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola valuta l'operato dell'arbitro Marchetti. Ecco la moviola de la rosea.