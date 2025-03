Oltre che Zlatan Ibrahimovic. Il Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan, negli ultimi giorni, è stato assente da Milanello per via dell'influenza, ma ormai da due stagioni non tocca più a lui scendere in campo. Lo farà, invece, da titolare Rafael Leao: in Milan-Como tornerà dal 1' e per il portoghese sarà un'altra prova per dimostrare a Conceicao di non essere decisivo solo quando parte dalla panchina.