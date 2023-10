Milan, sparito il gol: Leao e Giroud faticano, Chukwueze e Okafor male

Milan, da Chukwueze nulla e da Okafor due lampi — Milan e Benfica sono le uniche due squadre ancora all'asciutto di gol nelle 32 di Champions. Eppure, il Milan - ha commentato la 'rosea' - è tra le prime 5 in assoluto per tiri totali (50) e tra le prime 10 per tiri nello specchio (15). Meglio delle altre italiane, meglio anche di tante big compreso il PSG (41 conclusioni di cui 12 in porta).

Dunque non è un problema di occasioni, ma di mira. Da Leao a Chukwueze, da Giroud a Okafor, gli attaccanti rossoneri in Europa non pungono. In Serie A la percentuale realizzativa è pari a quella dell’Inter, anche se il Milan entra in area molto meno delle rivali Scudetto: 196 tocchi contro i 303 dell’Inter, i 297 del Napoli e i 232 della Juventus.

L'ultimo gol di Leao è datato 23 settembre; l'ultimo di Giroud addirittura 1° settembre. Si salva Christian Pulisic, autore di 4 gol in 9 partite di campionato. Un paio di reti da Okafor. E gli infortuni non aiutano: per Napoli-Milan lo svizzero, fermo nelle ultime due gare contro Juventus e PSG, potrebbe rientrare. Per Chukwueze se ne riparlerà dopo la sosta di novembre.

Giroud vorrebbe evitare un triste record con il Milan — Giroud, a 37 anni, le sta giocando tutte un'altra volta. Jovic, che a Parigi si è fermato nel riscaldamento per un affaticamento muscolare, finora è stato una comparsa. E non è detto che il Milan, a gennaio, non torni su Jonathan David del Lille. Intanto, 'Oli G' è a secco da 8 gare consecutive: non gli era mai successo da quando veste rossonero.

Se non dovesse segnare nemmeno domenica a Napoli, il francese eguaglierebbe la striscia negativa di Gonzalo Higuaín (9 gare senza gol tra ottobre e dicembre 2018), Gianluca Lapadula (9 gare tra dicembre 2016 e febbraio 2017) e Mario Balotelli (9 gare tra marzo e maggio 2016). Mercato Milan: attacco, lo scambio che fa felice Pioli >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.