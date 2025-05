Milan, chi sarà il tuo direttore sportivo? 'Viene il dubbio che ...'

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando della ricerca - in casa Milan - del direttore sportivo , ha ricordato come ieri Luca Percassi , amministratore delegato dell' Atalanta , abbia spento qualsiasi velleità dei rossoneri sulla figura di Tony D'Amico , attuale DS degli orobici.

Milan, D'Amico non sarà il direttore sportivo. Forse ...

"Per noi è una figura fondamentale", ha detto Percassi su D'Amico, evidenziando come resterà per costruire, a Bergamo, una squadra sempre più competitiva e come lo stesso dirigente, sotto contratto con la 'Dea' fino al 30 giugno 2027, sia contento di rimanere in nerazzurro.