Atalanta, Percassi al Milan: 'D'Amico fondamentale. È contento di restare'

Luca Percassi , amministratore delegato dell' Atalanta , ha fermato ogni sogno di gloria del Milan e del suo CEO, Giorgio Furlani : il direttore sportivo del club orobico, Tony D'Amico , non lascerà la 'Dea' per andare a ricoprire il medesimo incarico all'interno del club di Via Aldo Rossi.

D'Amico, niente Milan! Percassi (CEO Atalanta) lo stoppa così

Percassi lo ha ribadito, con forza, alla presentazione del nuovo sponsor 'New Balance', avvenuta in mattinata al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. “Se la prossima stagione vestirà anche lui 'New Balance'? Sì, è un direttore sportivo fondamentale per noi e avrà l'enorme compito di creare un'Atalanta competitiva, ho grande fiducia in lui, lui è contento di restare, ora abbiamo un finale di stagione fondamentale, siamo concentrati in in questo finale di stagione, andiamo avanti a lavorare".