Milan, cena di squadra: obiettivo stare insieme e compattare il gruppo

Il Milan , dopo una settimana molto dura a livello di risultati, tornerà in campo domani contro l' Udinese . I rossoneri dovranno dare una sferzata a questo momento della stagione e servirà una vittoria. Per questo, nella serata di ieri, il capitano Davide Calabria e Stefano Pioli , hanno avuto un'idea. Ne parla anche Il Corriere della Sera.

Milan, cena di squadra

La squadra, si legge, si è ritrovata a cena in centro a Milano, zona Corso Como, con l'obiettivo di stare insieme e di compattare il gruppo dopo l'alta tensione delle ultime settimane. L'iniziativa è stata dei giocatori, ma era presente anche Pioli con lo staff al completo. Clima disteso e molti sorrisi, scrive il quotidiano. Una conferma in più del fatto che, al di là di qualche evitabilissima parola di troppo in campo e in sala stampa, lo spogliatoio del Milan non è spaccato: niente clan né fronde, giurano da dentro.