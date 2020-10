Milan, c’è un motivo in più per vincere l’Europa League

Milan, domani esordio in Europa League. Ivan Gazidis spera di vincerla

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Domani sera, alle ore 21:00, a Glasgow (Scozia) si disputerà Celtic-Milan. La gara sarà valida per la 1^ giornata del Gruppo H di Europa League. Ed il Milan, dopo aver passato tre turni preliminari (rocambolesco il playoff contro il Rio Ave), proverà a vincere il trofeo.

Lo ha dichiarato, lunedì mattina, il tecnico rossonero Stefano Pioli. Questo perché, nonostante non sia la Champions, l’Europa League è sempre un torneo continentale, è sempre Europa, laddove il Milan, per anni, è stato di casa. Vincere l’Europa League, tra l’altro, consentirebbe l’accesso alla Champions League 2021-2022. Un tentativo, dunque, vale bene l’impegno.

C’è, però, come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, un motivo in più per vincere l’Europa League. Arrivando sino in fondo alla competizione, infatti, il Milan porterebbe a casa ben 35 milioni di euro. Passando il playoff in Portogallo, il Diavolo ha virtualmente incassato 15 milioni di euro, ovvero l’ammontare complessivo che le 6 gare del girone frutteranno al Milan.

La mancata partecipazione all’Europa League 2019-2020, decisa dal TAS di Losanna, ha comportato una perdita nel bilancio 2020 del Milan. Pertanto, già essere arrivati ai gironi in questa stagione rappresenta un significativo passo per il club di Via Aldo Rossi. Si tratta, ovviamente, di cifre variabili, che dipendono anche dai risultati che Alessio Romagnoli e compagni faranno contro Celtic, Lille e Sparta Praga.

Se il Milan, poi, approderà ai sedicesimi di finale di Europa League, intascherà, come previsto dalla UEFA, ben 500mila euro. I premi andranno a salire gradino dopo gradino, passo dopo passo, fino ai 4 milioni di euro che incasserà chi accederà alla finale di Europa League. In caso di vittoria, poi, sarebbero 4,5 milioni di euro in più.

Il totale, sempre considerando le variabili, è di 20 milioni di euro. Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, spera dunque che, al termine dell’annata, il Diavolo possa contare su tale ‘tesoretto’. Vorrebbe dire aver vinto l’unico trofeo che ancora manca nella bacheca rossonera, ritrovato la Champions League e fatto respirare le casse societarie. QUESTA LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA PER CELTIC-MILAN >>>