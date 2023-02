Milan, Leao escluso nella sfida top: il caso è ufficialmente aperto

Rafael Leao, attaccante del Milan, in panchina per due partite di Serie A consecutive, derby incluso. Scelta tecnica o c'è dell'altro?

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan, confinato in panchina per due partite consecutive in Serie A. Prima contro il Sassuolo, poi, addirittura, nel derby contro l'Inter. Se per la prima panchina c'è la scusa del volerlo far riposare, per la seconda - dove il tecnico Stefano Pioli ha parlato di scelta tecnica per il piano partita preparato - monta, automaticamente, il caso.

Milan, è scoppiato il caso Leao — Il portoghese, infatti, è con Theo Hernández (quello vero, non quello dell'ultimo mese), l'unico giocatore rossonero in grado di fare sempre la differenza. Ha mezzi tecnici superiori e caratteristiche uniche, che possono mandare in crisi le difese avversarie. È anche, però, secondo il 'CorSport', indolente, distratto e precipitoso. E, ogni tanto, fa disperdere tutto il suo talento. Qualche anno fa era peggio, poi è migliorato.

Leao è diventato più consistente e continuo. Il quotidiano romano, dunque, si è domandato se davvero fosse il caso di lasciarlo fuori per due partite di fila, per di più in un periodo di grave difficoltà per il Milan. Per Pioli, sì. Ha spiegato l'esclusione con le difficoltà che avrebbe avuto il portoghese nel giocare da seconda punta, in verticale rispetto ad Olivier Giroud. Leao, però, è entrato in campo quando c'era necessità di recuperare il risultato.

Come sono i rapporti con Pioli? — Al netto di una prestazione - quella del derby - sotto tono, ha creato proprio lui l'unica vera occasione per il Milan, con il potenziale assist mandato alle ortiche da Giroud con un controllo sbagliato di sinistro. Insomma, per il 'CorSport' esiste il sospetto che ci sia dell'altro dietro l'esclusione di Leao dall'undici titolare negli ultimi 180' del Milan. Magari una serie di brutti allenamenti, o una risposta non adeguata all'esclusione in Milan-Sassuolo.

Ovviamente il caso rientrerà non appena Leao riprenderà il suo posto e dovrebbe accadere già in Milan-Torino, dove il Diavolo potrebbe presentarsi con un 3-4-2-1. La questione rinnovo del contratto, però, resta aperta e senza grandi prospettive di una soluzione a breve giro di posto. Bisogna anche capire, poi, se si sia rotto qualcosa nei rapporti interni tra Leao e Pioli. Le voci a proposito di incomprensioni e turbolenze nello spogliatoio, nonostante le smentite, non si placano. Milan, la verità sui 300 milioni promessi da Investcorp >>>