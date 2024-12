Rottura tra Cardinale e i tifosi del Milan: attese nuove contestazioni

'Tuttosport' oggi in edicola ha evidenziato come sia ormai pubblica la spaccatura tra il Milan e i suoi tifosi , che tra la partita di 'San Siro' contro il Genoa e la cena privata per i 125 anni del club hanno contestato, con forza, il proprietario Gerry Cardinale , la dirigenza e i calciatori rossoneri.

La tifoseria organizzata rossonera, Curva Sud Milano e Associazione Italiana Milan Club in testa, non ne può più. La protesta è entrata nel vivo con il coro, intonato più volte, "Non non siamo americani" e con due eloquenti striscioni, che le autorità di polizia non hanno fatto entrare allo stadio per l'ultimo match di campionato.