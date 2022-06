Milan, tra Cardinale e Pioli è subito feeling: “Vinciamo insieme”

Gerry Cardinale ha incontrato Stefano Pioli martedì insieme a Maldini e Massara. Tra il nuovo proprietario ed il tecnico è già feeling

Stefano Pioli aveva promesso di andare in bici da Parma al Passo della Cisa in caso di scudetto con il Milan ed ha mantenuto la parola. Il tecnico rossonero ha dunque percorso 130 chilometri sotto il caldo torrido, ma lo ha fatto molto volentieri. Così come martedì ha incontrato il nuovo proprietario del Milan, Gerry Cardinale , oltre a Paolo Maldini e Ricky Massara.

Un incontro informale e molto amichevole, sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', avvenuto in un hotel del centro di Milano. Un saluto veloce ed un primo scambio di idee tra il tecnico emiliano ed il manager. Ovviamente le valutazioni verranno fatte più avanti. Ma quel che è certo è che il lavoro di Pioli è stato apprezzato da tutti, quindi anche dallo stesso Cardinale. Un fan in più dunque.

I concetti espressi dal nuovo proprietario nell'incontro di martedì sono stati praticamente gli stessi che poi avrebbe esplicitato in pubblico: proseguire lungo il percorso tracciato da Elliott , continuare con la cultura del successo e vivere le emozioni insieme al pubblico. Cardinale vuole aprire un ciclo. Il nuovo corso ha già trasmesso energia ed entusiasmo in vista dei prossimi mesi.

"Odio perdere, sono un vincente come voi milanisti", ha detto Cardinale alla presentazione ai giornalisti. E con Pioli è subito feeling. Obiettivi comuni, impegni, programmazione per la prossima stagione. Ma prima per Pioli un altro passo importante da preparare: il matrimonio del figlio Gianmarco, che collabora con lui a Milanello e si sposerà domenica. Solo dopo si penserà alla stagione che verrà.