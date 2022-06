Milan, Pioli rispetta il fioretto Scudetto: ecco cosa ha fatto | PM News

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rispettato il fioretto promesso in caso di Scudetto. Questa l'impresa del tecnico rossonero

Stefano Pioli , tecnico del Milan , è come noto un grande appassionato di ciclismo . E proprio sul popolare sport a due ruote aveva voluto fare un fioretto in caso di vittoria del 19° Scudetto con il Diavolo.

Il successo, domenica 22 maggio scorso, è arrivato e Pioli non si è fatto di certo pregare nel mantenere la sua promessa. L'allenatore rossonero, dunque, è partito in bici da Parma, sua città d'origine in Emilia-Romagna, arrivando fino al Passo della Cisa, in provincia di Massa e Carrara in Toscana.