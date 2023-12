Milan, Cardinale cerca nuove società? Svolta possibile in primavera

'Tuttosport' in edicola questa mattina, non si ferma al campo e parla anche del Milan a livello societario. La prossima svolta proprietaria dei rossoneri, si legge, potrebbe avvenire già entro la fine della primavera. Verso il termine di questa stagione, secondo indiscrezioni finanziarie, dovrebbe andare in porto l’ingresso di una nuova società che sostituirà Elliott nella parte del finanziatore di Red Bird per la somma di 585 milioni sul totale della valutazione di 1,2 miliardi data al club rossonero al momento della cessione dall’hedge fund a Gerry Cardinale.