Milan, Cardinale in Italia: i piani sulla dirigenza e Leao

Milan, Cardinale in Italia anche per Leao?

Il blitz di domani, si legge, offrirà a Cardinale anche l'assist per un aggiornamento sulla salute del Milan insieme ai vertici del club, dall'a.d. Furlani al d.t. Maldini. Con uno schema chiaro: coi quarti di Champions dietro l'angolo e la qualificazione alla prossima edizione da conquistare in A, qualunque valutazione su ruoli e gerarchie sarà rinviata alla fine della stagione. Quando anche il futuro di Leao sarà finalmente a fuoco: le parti si aggiorneranno presto per riprendere a trattare sul rinnovo di Rafa, Cardinale supervisionerà. Per questo, il mese di aprile, potrà essere fondamentale per il futuro prossimo del Milan: sia per il calciomercato che per il rinnovo di Rafael Leao.