Show di Cardinale dal Presidente Biden: “Milan sempre più in alto”

All'evento, Cardinale ha ripercorso quanto fatto in carriera e, finora, alla guida del Milan. «Negli ultimi 30 anni ho investito nello sport e nei media e pensavo di aver già visto e fatto tutto quello che c’era da fare nello sport. Ma quest’ultimo anno speso come proprietario del Milan a tutti gli effetti mi ha fatto apprezzare in modo completamente nuovo ciò che facciamo per vivere. Sì, possedere uno dei brand più storici di tutto il calcio europeo è un privilegio e un’esperienza unica, a prescindere da chi tu sia. Ma come studente di storia, non puoi che divenire ben presto consapevole delle gigantesche orme italiane che stai percorrendo. Così come della tua enorme responsabilità nei confronti della gente e dei tifosi».

Cardinale, che, come detto, ha esclamato 'Forza Milan' a fine discorso, ha anche detto di 'essersi sentito a casa' quando, in Piazza Duomo, ha festeggiato lo Scudetto 2022 e ha ricordato Silvio Berlusconi: «Era una leggenda e un fuoriclasse. E io cercherò di seguire le sue orme per rendere sempre più grande il club». I tifosi statunitensi del Diavolo hanno apprezzato. Gli hanno dedicato il coro, infatti, quelli della delegazione di soci del Milan Club New York con cui Cardinale si è fermato a chiacchierare dopo la cerimonia. Questi gli hanno anche regalato una maglia.

Tornerà allo stadio per Milan-PSG di Champions — La festa, ha commentato poi la 'rosea', è proseguita al 'Cafè Milano', storico locale di Georgetown dei Presidenti degli U.S.A.. Il proprietario, Franco Nuschese, ha organizzato infatti un party per Cardinale e per Stefano Domenicali, Presidente della Formula Uno, anch'egli premiato. Prossime tappe di Cardinale con il Milan? Nelle prossime settimane la sua agenda è fitta di impegni di lavoro, ma tornerà a 'San Siro' il prossimo 7 novembre per Milan-PSG di Champions League. Vice Theo, non solo Miranda: le due idee del Milan >>>

