Il nuovo Milan di Cardinale: molto più coinvolto e presente a Milano

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Gerry Cardinale, proprietario del Milan e managing partner del fondo RedBird visto che, dopo l'ormai imminente licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara, sarà proprio l'imprenditore statunitense a mettersi in prima fila nella gestione del club di Via Aldo Rossi.