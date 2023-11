Milan, Cardinale non è contento: parlerà con Furlani e Pioli. Poi c’è Ibra

Gerry Cardinale, patron del Milan, è tornato in Italia per fare chiarezza sul momento difficile che sta attraversando la squadra

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera Gerry Cardinale vorrà approfondire con chi gestisce il club, dall'a.d. Giorgio Furlani al tecnico Stefano Pioli, il momento di crisi della squadra. Il possibile ritorno, in veste dirigenziale, di Zlatan Ibrahimovic non ha nulla a che vedere con il periodo che il Milan sta attraversando. Bensì si tratta di un discorso voluto fortemente dal patron della società, già avviato questa estate.

Nella giornata di ieri, con l'incontro tra Cardinale e Ibrahimovic, potrebbe esserci stata l'accelerata decisiva per rivedere l'ex calciatore di nuovo nel club a cui tanto è legato. In ogni caso il Milan in Ibra non cerca la via d'uscita, ma una figura carismatica da inserire rapidamente nei sistemi dirigenziali del club.