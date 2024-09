'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Gerry Cardinale, all'indomani della prima vittoria stagionale del suo Milan, il 4-0 di sabato sera a 'San Siro' contro il Venezia in campionato, abbia lasciato Milano. Pertanto, il managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero non sarà in tribuna, domani sera, per l'esordio in Champions League del Diavolo di Paulo Fonseca - sempre a 'San Siro' - contro il Liverpool di Arne Slot.