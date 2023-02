Milan, Cardinale torna in Champions: la questione stadio

Gerry Cardinale , farà il suo ritorno sugli spalti di San Siro per la gara contro il Tottenham di Champions League . Il creatore del fondo RedBird si dovrà occupare di almeno quattro temi chiave per il futuro societario del Milan compreso quello del nuovo stadio . Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il terzo punto, si legge, riguarda il nuovo stadio del Milan. Sul nuovo impianto di proprietà il focus è condiviso con il presidente Scaroni, che quotidianamente segue gli sviluppi dell'iter. Cardinale è un esperto del settore e la scelta finale, potrebbe essere la sua. Le opzioni sarebbero sue: aspettare che il Comune di Milano detti i tempi sull'area di San Siro o spostarsi fuori città, in un perimetro privato. Sesto San Giovanni come prima ipotesi, Rozzano come eventuale outsider. Entro aprile la scelta finale, che comporterà anche la possibile separazione dall'Inter e la realizzazione in autonomia. La redazione di Pianeta Milan ha già preso posizione sulla questione nuovo stadio del Milan.