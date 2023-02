Calciomercato Milan – Quanto guadagna l’obiettivo Keita?

Il Milan potrebbe pensare al prossimo calciomercato: un colpo possibile, potrebbe essere quello di Naby Keita, centrocampista del Liverpool. Il giocatore dei Reds, cresce calcisticamente parlando nell'Istres per poi trasferirsi a una delle migliori fucine di talenti in Europa, ovvero al Salisburgo nel 2014. Si fa subito notare, fino al passaggio al Lipsia per 15 milioni, altra vetrina di talenti. Qui sboccia del tutto. Infatti nel 2017 viene comprato dal Liverpool per circa 65 milioni di euro. Cifra importante, che, inevitabilmente, corrisponde a uno stipendio importante.