Calciomercato – Dall’Inghilterra: “Milan interessato a Naby Keita”

La sessione di calciomercato invernale si è ormai conclusa da diversi giorni, ma i diversi club sono già all'opera per non farsi trovare impreparati in vista della finestra estiva. Tra questi spicca senza dubbio il Milan, che dopo aver prenotato Sportiello tra i pali, potrebbe anche fare un tentativo per un centrocampista. Anche perché è sempre più probabile l'addio di Tiemoué Bakayoko.