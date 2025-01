Milan, Capello: “Mi ha colpito la pochezza. Pur cambiando gli allenatori…”

Milan, Capello: "Senza Theo e Leao è buio pesta. Bennacer non è in condizione"

L'ex tecnico del Milan parla anche del cambio in panchina: "La sensazione è che, pur cambiando gli allenatori, i rossoneri dipendano sempre dalla fascia sinistra: se non si accendono Theo e Leao, è buio pesto". Un parere sul centrocampo rossonero: "Fofana e Reijnders hanno fatto fatica, gli altri non parliamone. E poi Bennacer, tormentato dagli infortuni, non è in condizione e si vede. Corsa finita per i rossoneri (per la Champions League)? Calma. Innanzitutto non sappiamo se la Serie A porterà l’anno prossimo quattro o cinque squadre nella massima competizione europea. Poi Conceicao è arrivato sulla panchina rossonera da troppo poco tempo per alzare già bandiera bianca". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Ibrahimovic: serve il centrocampista! Ecco il colpo>>>